Замминистра обороны Иванову могут вернуть арестованное имущество после приговора суда

Арестованное имущество Тимура Иванова, заместителя министра обороны Российской Федерации, возможно, будет возвращено ему после вынесения судебного приговора и его окончательного вступления в законную силу.
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