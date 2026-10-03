Changan выпустил электрический фургон за миллион рублей: обновленный Kaicene V919 вышел на рынок КНР

Обновленный Changan Kaicene V919 ориентирован на грузоперевозки внутри города. Автомобиль во всех исполнениях оснащается аккумуляторами CATL, которые обеспечивают запас хода до 355 км.
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