Мостовой отреагировал на переигровку Суперкубка точно по Станиславскому: «…А протестовать надо, но по другому поводу»

- «Спартак» предъявил претензии за назначение серии пенальти без жеребьевки, но я бы их предъявлял за пенальти в ворота «красно-белых», который был назначен не совсем справедливо, - так отреагировал экс-игрок сборной России, ветеран «Спартака» Александр Мостовой на сообщения о требовании столичного клуба переиграть матч за Суперкубок.