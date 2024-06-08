Александр Зверев победил Каспера Рууда в полуфинале "Ролан Гаррос"

Сегодня, 7 июня, состоялся полуфинальный матч турнира Большого шлема "Ролан Гаррос", в котором представитель Германии Александр Зверев обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.
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