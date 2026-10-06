Юноша напал с ножом на врачей скорой помощи в Москве

Юноша в возрасте 17 лет напал с ножом на врачей бригады скорой помощи в Москве. Об этом 6 октября сообщил телеканал РЕН ТВ.
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