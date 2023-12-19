В Астрахани на три дня ограничивается автодвижение в центральной части города

Из-за работ с деревьями. В связи с проведением в Астрахани работ по уходу за зелеными насаждениями 19, 20, 21 декабря с 06:00 до 18:00 вводится временное ограничение дорожного движения автомобильного транспорта по ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии