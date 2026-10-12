Силуанов: страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды

Двойная индексация страховых пенсий в 2027 году: сначала в феврале на уровень инфляции, затем в апреле добавочно.
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