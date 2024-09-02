Россияне готовы тратить на высшее образование до 234 тысяч рублей в год

Это на 30 процентов больше, чем в прошлом году Исследование дочерней компании «СберСтрахование жизни» показало, что в среднем люди готовы инвестировать в свое образование 1,34 млн рублей, то есть порядка 234 тысяч рублей в год.
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