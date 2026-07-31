Четверых детей госпитализировали после аварии с автобусом в Татарстане

4 ребенка пострадали в аварии на трассе в Лаишевском районе республики. От лобового столкновения с легковушкой там перевернулся микроавтобус, в салоне находилось 12 мальчиков — это хоккеисты детской команды, которые ехали на матч в Казань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии