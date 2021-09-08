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10 интересных фактов о Международной космической станции

10 интересных фактов о Международной космической станции

Международная космическая станция (МКС) – это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран, среди которых: США, России, Канады, Японии, а также несколько европейских стран, выступающих под эгидой Европейского космического агентства.

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