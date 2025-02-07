Русский Колоколъ Возьмут недорого, доставят быстро. Общественники бьют тревогу: интернет-площадки наводнены муляжами государственных награди копиями удостоверений к ним.
По цене ниже рынка: почему на маркетплейсах торгуют наградами, а государство молчит
Комментарии
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Андрей
В чем суть дискредитации, если ни награжденные государством люди, ни покупатели муляжей эти знаки героизма все одно не носят?
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1 час.
И
Искандер
Откуда шлюхе-минетчице, ингерманде ебланской, знать об «уголовно-правовой охране государственных наград как предмета подделки» в СССР и в РФ, как его преемнице? Из наград у неё только выбитые зубы, да фингалы, поставленные бомжами-сифилитиками, недовольными обслуживанием. От постоянных побоев ингерманде и стали мерещиться значки-ордена в киосках, возле которых она собирала сплюнутые окурки.
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1 час.
Михаил
Ничего святого!!! Позор, ВВП!!!
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1 час.
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