В чем суть дискредитации, если ни награжденные государством люди, ни покупатели муляжей эти знаки героизма все одно не носят?

И

Искандер

Откуда шлюхе-минетчице, ингерманде ебланской, знать об «уголовно-правовой охране государственных наград как предмета подделки» в СССР и в РФ, как его преемнице? Из наград у неё только выбитые зубы, да фингалы, поставленные бомжами-сифилитиками, недовольными обслуживанием. От постоянных побоев ингерманде и стали мерещиться значки-ордена в киосках, возле которых она собирала сплюнутые окурки.