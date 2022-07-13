Арестованный по делу о распространении фейков об армии Илья Яшин помещен в ИВС на Петровке

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили оппозиционера Илью Яшина, арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, в изоляторе временного содержания на Петровке.
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили оппозиционера Илью Яшина, арестованного по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, в изоляторе временного содержания на Петровке.
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