Валерий НЕПОМНЯЩИЙ: «Мальмё» не устоит против такого «Зенита»

Петербургский «Зенит» без проблем разобрался с командой Александра Кержакова на «Газпром-Арене». Подошли ли «сине-бело-голубые» в боевой форме к решающему матчу в Лиге чемпионов с «Мальмё» и доказал ли Артем Дзюба что-либо Валерию Карпину? В этих вопросах мы разбирались с автором камерунского чуда на чемпионате мира-1990 Валерием Непомнящим.