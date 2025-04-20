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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич сделал передачу и набрал 10 минут штрафа в матче плей-офф с «Виннипегом»

Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (3:5, 0-1). На 10-й минуте форвард «Сент-Луиса» ассистировал Роберту Томасу, забившему первый гол в стартовавшем Кубке Стэнли.

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