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Пушков оценил решение Маска уволить совет директоров Twitter

Пушков оценил решение Маска уволить совет директоров Twitter

Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в Telegram-канале пост, в котором высказался по поводу решения американского предпринимателя, миллиардера и изобретателя Илона Маска об увольнении совета директоров Twitter после покупки компании.

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