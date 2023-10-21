Российские биологи узнали, каким образом антитела борются с коронавирусом

Ученые из России изучили механизмы, которыми антитела в организме борются с коронавирусом. © Ferra.ru Учёные подтвердили, что антитела, создающиеся после коронавирусной инфекции или прививки «Спутником V», не только связываются с вирусом и блокируют его, но также специфически разрушают его белковую оболочку.
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