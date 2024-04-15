Никита Кологривый раскрыл детали драки в новосибирском кафе

НОВОСИБИРСК, 15 апреля, ФедералПресс. Популярный актер Никита Кологривый, который недавно попал в неприятную историю в Новосибирске и отсидел неделю в спецприемнике за драку, рассказал, как все было на самом деле.
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