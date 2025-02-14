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В Госдуме предложили поощрять семьи, прожившие в браке 30 и более лет

В Госдуме предложили поощрять семьи, прожившие в браке 30 и более лет

В Госдуме предложили поощрять семьи, прожившие в браке 30 и более лет Татьяна СергееваДепутаты ЛДПР предложили награждать долгожителей брака денежными выплатами Депутаты от ЛДПР, возглавляемые Ярославом Ниловым, планируют внести новый законопроект в Госдуму.

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