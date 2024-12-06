Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья резко упал за год

За год спрос на новостройки Москвы и Подмосковья снизился на 35% По итогам ноября объем сделок снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года В ноябре 2024 года продажи в новостройках Москвы и Подмосковья снизились на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.