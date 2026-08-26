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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливейра подтвердил, что ему предлагали поединок с Царукяном: «Я ответил, что это не очень реально. Этот бой мог бы пройти с ноября по декабрь – вот и все, что было сказано»

Боец легкого веса UFC Чарльз Оливейра заявил, что руководство лиги предлагало ему бой против Армана Царукяна на UFC 331 в Лос-Анджелесе.

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