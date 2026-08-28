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«Ничего не осталось от прежнего комика»: 53-летний Александр Морозов решился на новую пластику ради романтических ролей

«Ничего не осталось от прежнего комика»: 53-летний Александр Морозов решился на новую пластику ради романтических ролей

Александр Морозов, запомнившийся миллионам зрителей как добродушный «пухляш» из «Кривого зеркала», кардинально переписал и внешность, и сценическую судьбу.

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