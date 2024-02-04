Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не обеспечил войска необходимыми ресурсами

Бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций украинской армии генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что президент страны Владимир Зеленский непосредственно несет вину за военные поражения, потому что не смог обеспечить войска достаточными ресурсами.