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Войнов уедет в США по окончании карьеры: «Семья этого хочет, дети там учатся. Но в России тоже хочу жить – будет пополам, думаю»

– Вы проводите лето в Америке. После окончания карьеры уедете туда? – Семья у меня хочет жить там, потому что дети учатся в США.

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