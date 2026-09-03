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Русский Днепропетровск

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Призраки Северского Донца: Тайный рейд группы «Запад» на Святогорск вогнал всех «в задумчивость»

Призраки Северского Донца: Тайный рейд группы «Запад» на Святогорск вогнал всех «в задумчивость»

Радомир Маркуш 3 сентября 2026 г., 17:47   Штурм без предупреждения, в ходе которого ВС РФ «прошили» 10 километров украинского тыла Заявления об освобождении ….

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