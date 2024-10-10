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Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает заигрывать с Украиной. Чем вызвано такое поведение самого важного союзника России? Свои версии предлагает обозреватель Pravda.

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Комментарии
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S
Sobering
&quot;ЧЁРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЛУКАШЕНКО&quot;. &quot;КИТАЙСКИЙ МИР = БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ&quot;. Это по поводу глобальных и страновых элит. По поводу глобального Красного Марксистского проекта. По поводу несостоявшегося царя всея Руси Лукашенко и т.д. Я давно об этом. https://dzen.ru/video/watch/66ff98bf867f1c7cc895bcba
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9 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
На это буквально на следующий день ему ответил один из «близких людей» — депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда. Он заявил, что важно перенести войну в Белоруссию.                                    . Вот так вот господин Лукашенко.
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9 час.
Алексей Тан
Лукавый ни когда НЕ был союзником России!.... (а если и был ... то и то союзничком Москвы)... численность Белярюси... на ТРЕТЬ меньше, чем население Москвы.... и помните!!!... Сущность современной Украины — паразитировать исключительно на наследии тех или иных бывших хозяев. А что ?... белярюси, чем то отличаются от западенцев!?.... ты помни!... Лукавый, так же дёргается, как и &quot;Мазепа&quot;... и знает, что его ...Нетаньяху или Орбан или Шольц.... в МГНОВЕНИЕ... сдать! могут.
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8 час.

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