Третий стул: для чего Лукашенко опять заигрывает с Киевом?

"ЧЁРНАЯ МЕТКА ДЛЯ ЛУКАШЕНКО". "КИТАЙСКИЙ МИР = БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ". Это по поводу глобальных и страновых элит. По поводу глобального Красного Марксистского проекта. По поводу несостоявшегося царя всея Руси Лукашенко и т.д. Я давно об этом. https://dzen.ru/video/watch/66ff98bf867f1c7cc895bcba

На это буквально на следующий день ему ответил один из «близких людей» — депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда. Он заявил, что важно перенести войну в Белоруссию. . Вот так вот господин Лукашенко.

Алексей Тан

Лукавый ни когда НЕ был союзником России!.... (а если и был ... то и то союзничком Москвы)... численность Белярюси... на ТРЕТЬ меньше, чем население Москвы.... и помните!!!... Сущность современной Украины — паразитировать исключительно на наследии тех или иных бывших хозяев. А что ?... белярюси, чем то отличаются от западенцев!?.... ты помни!... Лукавый, так же дёргается, как и "Мазепа"... и знает, что его ...Нетаньяху или Орбан или Шольц.... в МГНОВЕНИЕ... сдать! могут.