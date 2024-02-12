Отдал 120 тысяч за б/у двигатель, а на учёт в ГИБДД отказали поставить. Урок для тех, кто считает себя умнее всех — не повторять

Приветствую, друзья, на своём канале. Обязательно дочитайте мой пост до конца, так как эта история будет очень полезной многим автолюбителям, которые могут рано или поздно столкнуться с заменой двигателя на своём автомобиле.
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