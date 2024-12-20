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Ивановские новости

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Владимир Путин подписал указ о награждении трех жительниц Ивановской области

Владимир Путин подписал указ о награждении трех жительниц Ивановской области

20 декабря был подписан указ Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации»Два учителя и воспитатель из Ивановской области отмечены государственными наградами и высокими званиями.

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