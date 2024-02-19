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Очередная дружественная страна подставила Россию

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций вводят ограничения на работу с клиентами из России. Об этом ссылаясь на российских бизнесменов, налоговых и юридических консультантов, а также представителей «Деловой России», сообщает газета «Ведомости».

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