Очередная дружественная страна подставила Россию

Крупные банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций вводят ограничения на работу с клиентами из России. Об этом ссылаясь на российских бизнесменов, налоговых и юридических консультантов, а также представителей «Деловой России», сообщает газета «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии