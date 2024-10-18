Мужчина пытался заехать на внедорожнике в резиденцию премьера Японии

Мужчина 19 октября бросил коктейль Молотова в сторону штаб-квартиры правящей в Японии Либерально-демократической партии, расположенный в Токио, после чего попытался съехать на внедорожнике в кабинет премьер-министра Сигэру Исибы, сообщает агентство NHK.