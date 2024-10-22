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Эксперты перечислили отличия настоящей квитанции ЖКХ от подделки

Эксперты перечислили отличия настоящей квитанции ЖКХ от подделки

Мошенники даже могут своровать оригинальные квитки.Мошенники стали все чаще рассылать жителям России поддельные квитанции.

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