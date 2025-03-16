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Как Ани Лорак преодолела стереотипы, ушла от мужа-альфонса и обрела женское счастье

Как Ани Лорак преодолела стереотипы, ушла от мужа-альфонса и обрела женское счастье

Как Ани Лорак преодолела стереотипы, ушла от мужа-альфонса и обрела женское счастье Юлия ЧелкановаАни Лорак, настоящая звезда украинской эстрады, имеет сложную и насыщенную историю личной жизни.

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