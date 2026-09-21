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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейд Каннингем объяснил, как он изменил режим подготовки из-за травмы, которая чуть не лишила его права претендовать на индивидуальные награды

В одной из весенних игр прошлого сезона звезда « Детройта » Кейд Каннингем сломал ребро и повредил легкое, в результате чего разыгрывающий пропустил 11 встреч за три недели.

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