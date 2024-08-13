Кулисы курского контрнахрюка

А Александр Ничего Герасимов не проспал. Он плыл по реке иллюзий и бравурного трепа в духе Шойгу, дремал под его бессмысленные отчеты, любовался макетами на выставках, да таращился в бинокль на танковых биатлонах, прижавшись к теплому бочку начальника. Даже не понимал о чем его спрашивают, когда в реальности оказался. И он не один такой. А выводы чего стоят! Хмурый взгляд начальника. Сердито брови они тоже нахмурят. Этим всех и охмуряют. А число брошенных хозяевами огородов уже регионами исчисляется. Что поменялось? Еще один новый назначенец появился. И подальше от Москвы. А московские ряженые пока дух переводят. Может, пронесет? А?

ВМ Владимир Моргунов ХРЮК ЭТО ИЛИ КВАК ИЛИ КУ КУ ГРИНЯ, НО ТО, ЧТО НЕ ВКЛЮЧИМ КУКУШКУ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ. ВОПРОС ТОЛЬКО: ИМ ИЛИ НАМ ??????