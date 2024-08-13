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  • Сергей Лазарев
    Что вы все скулите, может его подмените если там так хорошо. На все воля Божия.Нациста посадили!...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    есть разница между дельцами и теми кто оскорбил тех ЗК которые ушли воевать и ему этого не простят.Нациста посадили!...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Уверена, что подачки Куму и пр. ему не помогут. Т.к. Он унизил и тех, сидельцев кто ушел на фронт . Надеюсь, ЗК его н...Нациста посадили!...

Кулисы курского контрнахрюка

Кулисы курского контрнахрюка

Попытка наступления украинских боевиков на приграничные города в Курской области провалилась, и их попытка «контрнаступа» уже купирована.

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Комментарии
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А
Александр
Ничего Герасимов не проспал. Он плыл по реке иллюзий и бравурного трепа в духе Шойгу, дремал под его бессмысленные отчеты, любовался макетами на выставках, да таращился в бинокль на танковых биатлонах, прижавшись к теплому бочку начальника. Даже не понимал о чем его спрашивают, когда в реальности оказался. И он не один такой. А выводы чего стоят! Хмурый взгляд начальника. Сердито брови они тоже нахмурят. Этим всех и охмуряют. А число брошенных хозяевами огородов уже регионами исчисляется. Что поменялось? Еще один новый назначенец появился. И подальше от Москвы. А московские ряженые пока дух переводят. Может, пронесет? А?
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10 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ХРЮК ЭТО ИЛИ КВАК ИЛИ КУ КУ ГРИНЯ, НО ТО, ЧТО НЕ ВКЛЮЧИМ КУКУШКУ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ. ВОПРОС ТОЛЬКО: ИМ ИЛИ НАМ ??????
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
перед миром хотят сохранить свое лицо. мол какие они хорошие. а люди которые гибнут не считается.сколько было обещаний пусть только нападут на Россию. и что напали и что тишина. людей там убивают. запад доволен. американцы в восторге. нашим опять что то мешает стереть Киев с лица земли. это был бы ответ на провокацию. но как и всегда все спустят на тормозах.попробовали они так с америкой так давно вообще ничего не осталось от украины. украинцы сейчас торжествуют так какие они братья они давно продались западу.кто за нас они давно здесь .
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6 час.

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