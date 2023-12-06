Президент Венесуэлы Мадуро дал три месяца на завершение работ на шельфе Эссекибо

Спорную с Гайаной территорию Эссекибо в Венесуэле объявили зоной интегральной обороны. Президент Николас Мадуро предложил работающим там нефтяным компаниям свернуть свои проекты в течение трех месяцев или обсудить условия их продолжения, сообщило РИА «Новости».