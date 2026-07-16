Александр Гришин: «Тухелю не стоило менять Гордона. Камбэк сборной Аргентины справедлив»

Тренер «Банки», экс-футболист ЦСКА Александр Гришин считает, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель допустил ошибку, заменив полузащитника Энтони Гордона в полуфинале чемпионата мира‑2026 против сборной Аргентины (1:2).
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