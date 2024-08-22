Учёные объяснили однородность структуры плотности в галактиках

Международная группа астрономов из Австралии, Великобритании, Австрии и Германии, используя телескоп VLT в Чили, опубликовала статью в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в которой была представлена новая информация о взаимодействии звёзд и тёмной материи в галактиках.
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