Учёные объяснили однородность структуры плотности в галактиках

Международная группа астрономов из Австралии, Великобритании, Австрии и Германии, используя телескоп VLT в Чили, опубликовала статью в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, в которой была представлена новая информация о взаимодействии звёзд и тёмной материи в галактиках.