Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай и не рассматривать китайско-американские отношения через призму устаревшего менталитета холодной войны, заявил в среду в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции.