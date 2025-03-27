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Китай

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Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Китай призвал США не проецировать свою гегемонистскую логику на Китай и не рассматривать китайско-американские отношения через призму устаревшего менталитета холодной войны, заявил в среду в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на пресс-конференции.

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