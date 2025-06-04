Новые планы НАТО: ПВО в Европе станет больше в пять раз, а Британия нарастит ядерные силы

Агентство Bloomberg сообщает о намерении НАТО в пять раз увеличить европейские силы ПВО. По данным агентства, этот вопрос обсуждался на вчерашней встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе, где речь шла о подготовке к саммиту НАТО, запланированному на 24–25 июня в Гааге.
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