Новые планы НАТО: ПВО в Европе станет больше в пять раз, а Британия нарастит ядерные силы

Агентство Bloomberg сообщает о намерении НАТО в пять раз увеличить европейские силы ПВО. По данным агентства, этот вопрос обсуждался на вчерашней встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе, где речь шла о подготовке к саммиту НАТО, запланированному на 24–25 июня в Гааге.