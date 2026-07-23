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Калуга-поиск

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В пригородах Калуги отключили свет из-за обрезки деревьев

В пригородах Калуги отключили свет из-за обрезки деревьев

23 июля на окраинах Калуги проводят плановые работы на линиях электропередачи. По данным администрации города, с 08:00 до 17:00 специалисты проведут обрезку веток деревьев и расчистку трассы воздушной линии электропередачи.

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