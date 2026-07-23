В пригородах Калуги отключили свет из-за обрезки деревьев

23 июля на окраинах Калуги проводят плановые работы на линиях электропередачи. По данным администрации города, с 08:00 до 17:00 специалисты проведут обрезку веток деревьев и расчистку трассы воздушной линии электропередачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии