«За неё говорит Галкин» – Лобода о помалкивании Пугачёвой про СВО

Сергей Гунькин А я не сказал что из молодёжи прут Кобзон Ануфриев и тд. Да только они перед Родиной честные.

Леонид Попивняк ....вы упоминаете Классиков эстрады!!!...до Магомаева вообще ни кто из современников не достанет......а что касается честности перед Родиной.....Чичерина, Газманов, Трофим да и многие другие были с концертами на передовой.........как в ВОВ фронтовые бригады........