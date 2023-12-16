Политнавигатор Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва правильно делает, что не озвучивает своё отношение к СВО, поскольку лишь наговорит лишнего, а в России это всё равно не оценят.
«За неё говорит Галкин» – Лобода о помалкивании Пугачёвой про СВО
Комментарии
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Сергей Гунькин
А я не сказал что из молодёжи прут Кобзон Ануфриев и тд. Да только они перед Родиной честные.
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6 час.
Леонид Попивняк
....вы упоминаете Классиков эстрады!!!...до Магомаева вообще ни кто из современников не достанет......а что касается честности перед Родиной.....Чичерина, Газманов, Трофим да и многие другие были с концертами на передовой.........как в ВОВ фронтовые бригады........
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6 час.
ТП
Татьяна Полякова
Вообще НИКТО ?! Ну , неправда же ! Ещё какая молодёжь есть ! Тут парень по ТВ так спел "О , море , море" - мурашки по коже !
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4 час.
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