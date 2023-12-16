Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 589 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Полякова
    " ...  А уборщица, на место которой может стать любой, не должна зарабатывать, как академик. Это нормально."   ???  Н...Почему Путин подд...
  • Елена Бреслова
    тема про мигрантов, зачем лезть сюда со своим вонючим царизмом?! даже такая простая истина не доступна те6е, яйцеголо...Узбеки забросали ...
  • Леопольд Счастливый
    да нет у нас выборов! показуха! игра в демократию! и прямое тому доказательство рокировка с медведевым.Девушку избили в ...

«За неё говорит Галкин» – Лобода о помалкивании Пугачёвой про СВО

«За неё говорит Галкин» – Лобода о помалкивании Пугачёвой про СВО

Политнавигатор Уехавшая в Израиль Алла Пугачёва правильно делает, что не озвучивает своё отношение к СВО, поскольку лишь наговорит лишнего, а в России это всё равно не оценят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Гунькин
А я не сказал что из молодёжи прут Кобзон Ануфриев и тд.  Да только они перед Родиной честные.
Ответить
6 час.
Леонид Попивняк
....вы упоминаете Классиков эстрады!!!...до Магомаева вообще ни кто из современников не достанет......а что касается честности перед Родиной.....Чичерина, Газманов, Трофим да и многие другие были с концертами на передовой.........как в ВОВ фронтовые бригады........
Ответить
6 час.
ТП
Татьяна Полякова
Вообще  НИКТО  ?!  Ну  , неправда  же  !  Ещё  какая  молодёжь  есть  !  Тут  парень по ТВ  так  спел  &quot;О , море , море&quot;  -  мурашки по коже !
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх