Русые, а не белокурые: что генетика говорит о «типичном» цвете волос русских и почему стереотип врёт

«Русый» и «Русь» — слова, которые часто ставят рядом, но этимологически они не связаны. Макс Фасмер возводит «русый» к праславянскому корню, родственному словам «рудый», «рыжий», «руда», — то есть исходное значение не «светлый», а «рыжеватый, буроватый».
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