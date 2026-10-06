Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Русые, а не белокурые: что генетика говорит о «типичном» цвете волос русских и почему стереотип врёт

«Русый» и «Русь» — слова, которые часто ставят рядом, но этимологически они не связаны. Макс Фасмер возводит «русый» к праславянскому корню, родственному словам «рудый», «рыжий», «руда», — то есть исходное значение не «светлый», а «рыжеватый, буроватый».

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