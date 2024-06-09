В Нигере заявили о желании разместить у себя военную базу РФ

Учитывая многочисленные террористические формирования, с которыми приходится бороться властям Нигера, страна заинтересована в размещении на своей территории полноценной базы ВС РФ, заявил «Известиям» почетный консул России в республике Аддо Иро.
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