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В Нигере заявили о желании разместить у себя военную базу РФ

В Нигере заявили о желании разместить у себя военную базу РФ

Учитывая многочисленные террористические формирования, с которыми приходится бороться властям Нигера, страна заинтересована в размещении на своей территории полноценной базы ВС РФ, заявил «Известиям» почетный консул России в республике Аддо Иро.

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