Экономист Балынин: у 80-летних россиян в ноябре пенсия вырастет на 11 тыс. руб

В ноябре 2026 года повышенную пенсию получат россияне, которым в октябре исполнилось 80 лет. За счет удвоения фиксированной выплаты и назначения надбавки на уход ежемесячная прибавка в стандартном случае составит 10 998,55 рубля.
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