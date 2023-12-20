Экс-футболист Белозеров: Слуцкий хотел стать журналистом, если бы не футбол

Бывший защитник "Крыльев Советов" Александр Белозеров в интервью Sport24 вспомнил о беседе с экс-тренером самарского клуба Леонидом Слуцким, в ходе которой специалист рассказал, кем бы стал, если бы не футбол.
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