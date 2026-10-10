«Три гонщика в две машины не поместятся». Глава Racing Bulls – о составе на 2027 год

«Три гонщика в две машины не поместятся». Глава Racing Bulls – о составе на 2027 годGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Racing Bulls Алан Пермейн сообщил, что команда определится с составом на сезон-2027 в ближайшие недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым