Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить россиян и увезти на Украину

Однако планы боевиков поменялись Военнослужащие украинской армии хотели похитить и вывезти на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области, рассказала военным следователям СК местная жительница, передает РИА Новости.
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