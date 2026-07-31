Тайные базы стерты в труху: всё горит от Киева до Львова за атаки на РФ

В ночь на 30 июля украинские беспилотники нанесли массированные удары по российским регионам. Целями стали объекты гражданской инфраструктуры — склады компании Wildberries в Пензенской области и Удмуртии.
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