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«Город 312»: Как концерты в колониях помогают осуждённым обрести надежду

«Город 312»: Как концерты в колониях помогают осуждённым обрести надежду

Музыканты группы «Город 312» делятся опытом выступлений в исправительных учреждениях. Диана Макарова говорит о значимости поддержки осуждённых подростков и упоминает о трудностях, связанных с проведением концертов в тюрьмах.

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