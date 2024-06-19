Почему петербургский порт приостановил перевалку белорусских удобрений

Большой петербургский порт остановил перевалку белорусских удобрений, сейчас там работают с углем. Что случилось?Петербургское АО "Балтийский судомеханический завод" приостановило перевалку минеральных удобрений в Большом порту по контракту с компанией "Беларуськалий".