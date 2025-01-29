В ВСУ признались, что у них осталась одна тактика – «затыкать дыры в обороне»: Карта специальной военной операции на Украине на 29 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваСитуация на линии фронта в рамках Специальной военной операции на Украине становится всё более напряжённой.